У порту Гамбурга побудують Hyperloop для перевезення контейнерів

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Терміни завершення будівництва поки не називають

У порту Гамбурга (Німеччина) побудують високошвидкісну транспортну систему Hyperloop для перевезення морських вантажних контейнерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, для того, щоб реалізувати проект, логістичний концерн Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заснував спільне підприємство з американською дослідницькою компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT).

"HHLA ставить перед собою завдання за допомогою транспортної системи Hyperloop сприяти розвитку ефективних рішень в сфері логістичного мобільності в Німеччині", - заявила голова правління німецької компанії Ангела Тіцрат.

Вона також зазначила, що такий крок допоможе розвантажити транспортну інфраструктуру порту і більш ефективно використовувати можливості терміналів.

Розраховують, що за допомогою нової системи контейнери можна буде перевозити зі швидкістю понад 1000 км на годину. Точні терміни завершення будівництва поки не називаються.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом. Планується, що тунель буде використовуватись для курсування швидкісних електроавтобусів, вакуумних потягів та окремих пасажирських капсул.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перший вакуумний тунель для швидкісного переміщення Hyperloop запустять 10 грудня 2018 року в Хоторне (Каліфорнія).