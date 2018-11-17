Компания Илона Маска проложила первый тоннель под Лос-Анджелесом

Фото: Илон Маск (spacex.com)

Планируется, что по тоннелю будут ездить скоростные автобусы

Компания Илона Маска The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска на своей странице в Twitter.

На своей странице в Twitter Маск опубликовал видео, как специальная бурильная машина вышла на поверхность, завершив прокладку тоннеля.

"Boring Company только что досталась другой стороны!", - написал он.

Планируется, что тоннель будет использоваться для курсирования скоростных електроавтобусов, вакуумных поездов и отдельных пассажирских капсул.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop запустят 10 декабря 2018 года.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 октября в Испании показали первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop. Капсула получила название Quintero One, ее вес составляет 5 тонн, а длина - 32 метра. За одну поездку в капсуле можно перевезти от 28 до 40 пассажиров за сутки на одной линии - до 164 тысяч.

В июле во время соревнований в Калифорнии, которые проводила компания SpaceX среди университетских команд, студенты-инженеры из Warr Hyperloop установили рекорд скорости. На испытательной трассе протяженностью 1,2 км их капсула смогла достичь 457 км/ч.