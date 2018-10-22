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Маск назвал дату запуска первого туннеля Hyperloop

Новости » Телеком & IT    22.10.2018 - 08:42
Фото: Илон Маск (spacex.com)
Фото: Илон Маск (spacex.com)

Первый туннель Hyperloop в Хоторне запустят 10 декабря

Первый вакуумный туннель для скоростного перемещения Hyperloop запустят 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост бизнесмена Илона Маска в Twitter.

В своем сообщении Маск отметил, что первый туннель в Хоторне (Калифорния) практически готов, а его запуск запланирован на 10 декабря. На открытие туннеля проведут праздничные мероприятия, после чего желающие смогут бесплатно прокатиться в капсуле.

Маск назвал дату запуска первого туннеля Hyperloop

Отметим, тестовый туннель находится на территории ракетостроительной компании SpaceX.

Напомним, 3 октября в Испании показали первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop. Капсула получила название Quintero One, ее вес составляет 5 тонн, а длина - 32 метра. За одну поездку в капсуле можно перевезти от 28 до 40 пассажиров, за сутки на одной линии - до 164 тысяч.

В июле во время соревнований в Калифорнии, которые проводила компания SpaceX среди университетских команд, студенты-инженеры из Warr Hyperloop установили рекорд скорости. На испытательной трассе длиной в 1,2 км их капсула смогла достичь 457 км/ч.

 

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