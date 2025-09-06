ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В порту Чорноморська сталася масштабна пожежа: що відомо

Субота 06 вересня 2025 19:54
UA EN RU
В порту Чорноморська сталася масштабна пожежа: що відомо Фото: рятувальники вже працюють на місці подій (facebook.com/DSNSCV/)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 6 вересня, в порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чорноморська Василя Гуляєва і місцеве видання "Думська".

Спочатку інформація про пожежу з'явилася у місцевих Telegram-каналах, після чого інцидент підтвердив мер міста.

"Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано", - писав Гуляєв.

Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Тим часом у пресслужбі ДСНС Одеського області, як пише видання "Думська", повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

Зазначимо, що на момент, коли сталася пожежа, в регіоні не було тривоги. Тобто, пожежа не пов'язана з атакою дронів чи будь-якого іншого озброєння.

Росіяни атакують Чорноморськ

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують Чорноморськ дронами, а іноді застосовують ракети. В результаті цього в місті виникають ті чи інші пошкодження.

Наприклад, в ніч на 31 серпня росіяни здійснили наймасовішу атаку на Чорноморськ з початку повномасштабної війни. В результаті атаки в місті зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.

На момент відновлювальних робіт влада почала подавати воду і світло за допомогою генераторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Пожежа
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії