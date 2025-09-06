В порту Чорноморська сталася масштабна пожежа: що відомо

У суботу ввечері, 6 вересня, в порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чорноморська Василя Гуляєва і місцеве видання "Думська".

Зазначимо, що на момент, коли сталася пожежа, в регіоні не було тривоги. Тобто, пожежа не пов'язана з атакою дронів чи будь-якого іншого озброєння.

Тим часом у пресслужбі ДСНС Одеського області, як пише видання "Думська", повідомили, що за попередніми даними, сталося загоряння транспортної стрічки.

Також він закликав мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"Наразі за межами громади сталася пожежа. Ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано", - писав Гуляєв.

Спочатку інформація про пожежу з'явилася у місцевих Telegram-каналах, після чого інцидент підтвердив мер міста.

Росіяни атакують Чорноморськ

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують Чорноморськ дронами, а іноді застосовують ракети. В результаті цього в місті виникають ті чи інші пошкодження.

Наприклад, в ніч на 31 серпня росіяни здійснили наймасовішу атаку на Чорноморськ з початку повномасштабної війни. В результаті атаки в місті зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.

На момент відновлювальних робіт влада почала подавати воду і світло за допомогою генераторів.