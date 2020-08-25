В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами

Военнослужащие ливанской армии обнаружили на территории морского порта Бейрута 79 контейнеров с опасными химикатами. Название опасных веществ пока не раскрывается.

Об этом сообщает армейская пресс-служба

“Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные приняли все необходимые меры предосторожности, учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни.

Напомним, мощнейший взрыв в Бейруте произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта, в результате погибли около 220 человек, из них один гражданин Украины. Более сотни человек считаются пропавшими без вести, еще более 6 тысяч пострадали. Взрывная волна повредила десятки тысяч зданий в радиусе 10 км.

Взрыв произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована в 2014 года у российского бизнесмена.

Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.