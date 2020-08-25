У порту Бейрута виявили 79 контейнерів з небезпечними хімікатами

Військовослужбовці ліванської армії виявили на території морського порту Бейрута 79 контейнерів з небезпечними хімікатами. Назва небезпечних речовин поки що не розкривається.

Про це повідомляє армійська прес-служба.

“Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів в ході обстеження території порту з 14 по 22 серпня виявили спочатку 25 контейнерів з потенційно небезпечними хімічними речовинами, а потім ще 54 контейнери”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові вжили всіх необхідних заходів обережності, враховуючи, що витік хімікатів становить загрозу для життя.

Нагадаємо, потужний вибух у Бейруті стався 4 серпня 2020 року в районі морського порту, у результаті загинули близько 220 осіб, з них один громадянин України. Більше сотні людей вважаються зниклими безвісти, ще понад 6 тисяч постраждали. Вибухова хвиля пошкодила десятки тисяч будівель в радіусі 10 км.

Вибух стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Через вибух в Бейруті без житла залишилися понад 300 тисяч жителів; місцева влада працює над тим, щоб надати постраждалим житло, їжу і воду.