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В порту Бердянска прогремел сильный взрыв: что известно

Фото: место взрыва в Бердянске (t.me/brdVP)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 2 июня 2022 года, в оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Оккупационные власти говорят о разминировании на территории порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, на данный момент информации от украинской стороны по поводу взрыва в порту Бердянска нет.

В то же время так называемый советник "главы Крыма" Сергей Крючков сообщил, что прогремело несколько взрывов, и все они были результатом разминирования порта. Он также подчеркнул, что разминирование освещает съемочная группа канала "Крым 24", а все версии об украинских диверсантах или партизанах якобы являются фейками.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что оккупанты готовят порт к приему гражданских судов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске пропала украинская связь. При этом украинские операторы не отключали свое оборудование, связь глушит российская сторона.

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БердянскВзрыв