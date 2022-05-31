На юге Украины пропала мобильная связь
Город Бердянск Запорожской области остался без мобильной связи. В то же время ее нет на всем юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бердянского горсовета в Telegram.
"Город все еще без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя", - говорится в сообщении.
По всей вероятности, российские оккупанты вновь глушат мобильную связь.
"Операторы также заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что в Херсонской области пропала мобильная связь.
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