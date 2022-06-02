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У порту Бердянська прогримів сильний вибух: що відомо

Фото: місце вибуху в Бердянську (t.me/brdVP)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 2 червня 2022 року, в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух. Окупаційна влада говорить про розмінування на території порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.

Відзначимо, на даний момент інформації від української сторони з приводу вибуху в порту Бердянська немає.

У той же час так званий радник "глави Криму" Сергій Крючков повідомив, що прогриміло кілька вибухів, і всі вони були результатом розмінування порту. Він також підкреслив, що розмінування висвітлює знімальна група каналу "Крим 24", а всі версії про українських диверсантів або партизанів нібито є фейками.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що окупанти готують порт до прийому цивільних суден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бердянську зник український зв'язок. При цьому українські оператори не відключали своє обладнання, зв'язок глушить російська сторона.

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БердянськВибух