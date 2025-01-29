Портрет Мони Лізи у Луврі вирішили переставити: чи буде відкритим доступ до картини

Лувр, найвідвідуваніший музей світу, готується до масштабної реконструкції. Головним нововведенням стане виділення окремого простору для найвідомішого у світі портрета – Мони Лізи. Таке рішення ухвалили після того, як директор музею заявив, що через величезний наплив туристів відвідування Лувру перетворюється на справжнє випробування.

Виступаючи перед картиною Леонардо да Вінчі, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що музей має стати комфортнішим для відвідувачів. Він анонсував, що Мона Ліза отримає "спеціальний простір" у Луврі, який буде незалежним від інших експозицій та матиме окремий вхід.

Крім того, з 1 січня 2026 року для відвідувачів з-за меж ЄС буде запроваджено підвищений вхідний тариф.

Чому це необхідно

Наразі картина розташована за захисним склом у найбільшій залі музею, де також представлені роботи венеціанських майстрів XVI століття. Проте перенаселеність стала серйозною проблемою – відвідувачі буквально прориваються через натовп із телефонами, намагаючись сфотографувати шедевр.

Минулого року Лувр відвідали 8,7 мільйона людей, з яких понад 75% – іноземні туристи, переважно зі США, Китаю, Італії, Великої Британії, Німеччини та Іспанії. Після реконструкції музей планує приймати до 12 мільйонів відвідувачів на рік.

Що ще зміниться в Луврі

Серед масштабних змін – будівництво нового головного входу неподалік Сени, який відкриють у 2031 році. Також планується створення підземних приміщень для розширення виставкових залів.

За словами Макрона, новий вхід буде розташований біля Колонади Перро на західному боці музею і фінансуватиметься за власні кошти Лувру та меценатів, без залучення податків французьких громадян. Вибір архітектурного проєкту здійснюватиметься на конкурсній основі.

Проблеми зі скляною пірамідою

Остання велика реконструкція Лувру відбулася у 1980-х роках, коли китайсько-американський архітектор Йо Мін Пей спроєктував знамениту скляну піраміду. Вона була розрахована на 4 мільйони відвідувачів щороку, але сьогодні Лувр приймає удвічі більше туристів.

Хоча піраміда залишиться, її функціональність як єдиного входу до музею викликає сумніви. У нещодавній службовій записці, що потрапила у ЗМІ, директорка Лувру Лоранс де Кар заявила, що простір під пірамідою має низку проблем: він погано ізольований від спеки й холоду, підсилює шум і є незручним для персоналу та відвідувачів. Також було зафіксовано проблеми з інфраструктурою, протікання води та перепади температур, які загрожують збереженню експонатів.

Точна вартість реконструкції поки невідома, проте французькі ЗМІ оцінюють її у сотні мільйонів євро.