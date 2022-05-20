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Портрет диверсанта. Енин рассказал, что помогло выявлять ДРГ

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Киев, Пятница 20 мая 2022 11:59
Портрет диверсанта. Енин рассказал, что помогло выявлять ДРГ Фото: замминистра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация заблаговременно до вторжения в Украину забросила диверсионно-разведывательные группы. Их идентифицировали по российским сим-картам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра внутренних дел Евгения Енина для "НВ".

По его словам, нет какого-то типичного портрета российского диверсанта, но сплошь и рядом это молодые люди, которые заехали и арендовали квартиры еще за 1-2 месяца до начала агрессии.

"Они вели достаточно специфический образ жизни, не общались с местным населением, не работали, преимущественно сидели дома. Мы столкнулись с разными ДРГ. Были такие, что насчитывали до 20 человек, мы помним боевые столкновения прямо у метро Берестейская. Были ДРГ, состоявшие из 2-3-х человек, готовившихся к совершению терактов на территории Михайловского собора и вблизи объектов, имеющих критическое военное значение", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что в первые дни часто идентифицировали диверсантов с помощью радиоперехвата.

"Они банально носились с российскими сим-картами, которые четко высвечивались и в соответствующие районы направлялись наши оперативно-боевые группы. Мы в значительной степени полагались и на местное население", - добавил Енин.

На сегодня задержаны около 800 человек с подозрением в причастности к ДРГ противника. Активность несколько снизились, но предполагается, что диверсанты затаились и ждут дальнейшей команды кураторов.

Енин также отметил, что даже штатным военнослужащим РФ удается по месяцу-полтора скрываться в освобожденных населенных пунктов Киевской области.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обезвредила российскую агентуру, которая помогала диверсантам зайти в Николаев.

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