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Портрет диверсанта. Єнін розповів, що допомогло виявляти ДРГ

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 11:59
Портрет диверсанта. Єнін розповів, що допомогло виявляти ДРГ Фото: заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація завчасно до вторгнення в Україну закинула диверсійно-розвідувальні групи. Їх ідентифікували за російськими сім-картками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна для "НВ".

За його словами, немає якогось типового портрета російського диверсанта, але часто-густо це молоді люди, які заїхали і орендували квартири ще за 1-2 місяці до початку агресії.

"Вони вели досить специфічний спосіб життя, не спілкувалися з місцевим населенням, не працювали, переважно сиділи вдома. Ми зіткнулися з різними ДРГ. Були такі, що налічували до 20 осіб, ми пам'ятаємо бойові зіткнення прямо біля метро Берестейська. Були ДРГ, що складалися з 2-3-х осіб, які готувалися до скоєння терактів на території Михайлівського собору і поблизу об'єктів, що мають критичне військове значення", - зазначив Єнін.

Він підкреслив, що в перші дні часто ідентифікували диверсантів за допомогою радіоперехоплення.

"Вони банально носилися з російськими сім-картами, які чітко висвічувалися і у відповідні райони прямували наші оперативно-бойові групи. Ми в значній мірі покладалися і на місцеве населення", - додав Єнін.

На сьогодні затримано близько 800 осіб з підозрою в причетності до ДРГ противника. Активність дещо знизилися, але передбачається, що диверсанти зачаїлися і чекають подальшої команди кураторів.

Єнін також зазначив, що навіть штатним військовослужбовцям РФ вдається по місяцю-півтора переховуватися у звільнених населених пунктів Київської області.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України знешкодила російську агентуру, яка допомагала диверсантам зайти в Миколаїв.

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