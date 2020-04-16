Портовые сборы в Украине в 2,5 раза выше среднемировых, - Магомедов

Портовые сборы в Украине в 2,5 раза выше мировых, их нужно снижать. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Учитывая, что портовые сборы в 2,5 раза выше среднемировых, безусловно, эту ситуацию нужно корректировать… Я надеюсь, что те изменения, о которых говорит министр инфраструктуры пан Криклий, о том, что будет меняться Администрация морских портов Украины, возможно, придут люди более профессиональные, которые будут работать над эффективностью, а не над тем, как больше собрать и при этом не увеличить эффективность работы портов", - сказал Магомедов.

По словам депутата, снижение портовых сборов позволит отечественным экспортерам выдержать конкуренцию на мировых рынках, которая в кризис будет усиливаться.

"Нужно совершенно точно понимать, что любое увеличение себестоимости, перевозки, перевалки - оно все кладется в себестоимость. И говоря о том, что на дальних рынках приходится воевать со множеством конкурентов, там каждый доллар потерянный - это означает потерянные объемы", - сказал Магомедов.

Депутат считает, что портовые сборы необходимо снизить как минимум на 30%, что приведет к увеличению объемов перевалки в портах.

"Я думаю, что это компенсируется увеличением объемов перевалки. Потому что в прошлом году был такой эксперимент, когда снизили на 20% ставки по перевалке, это был небольшой промежуток времени, так за это время на 21% выросли объемы", - рассказал Магомедов.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев считает, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

Кроме того, генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что снижение портовых сборов уменьшит стоимость продукции предприятий горно-металлургического комплекса и повысит конкурентоспособность украинского экспорта.