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Из портов Украины вышли еще четыре судна с продовольствием, - Минобороны Турции

Фото: из портов Украины вышли еще четыре судна с продовольствием (imrp com ua)
Автор: Мария Кучерявец

Из портов "Одесса" и "Черноморск" сегодня, 17 августа утром вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Они перевозят семена подсолнечника и масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом режиме. Сегодня утром из украинских портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника и подсолнечное масло", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенным между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Напомним, первое судно с украинским зерном вышло в Черное море еще 1 августа. Груз сначала направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать его из-за задержек сроков поставки.

Добавим, уже вчера стало известно, что первое судно, которое покинуло Украину, начали разгружать в сирийском порту.

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Министерство обороны УкраиныОдессаТурцияпорт