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Портнова уволили из КНУ

Новости » Общество    20.06.2019 - 22:44
Портнова уволили из КНУ
Фото: протест против Портнова (РБК-Украина)

Увольнение Портнова подписал ректор университета

Ректор Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Леонид Губерский уволил бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова с должности профессора. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Губерский подписал документ, которым отменил приказ о назначении Портнова на должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета 

До этого студенты и выпускники университета устроили сидячую забастовку в Красном корпусе КНУ, требуя уволить Портнова. У них также произошла стычка с охраной и администрацией университета возле кабинета ректора.

 

Фото: протест против Портнова (РБК-Украина)

Напомним, 19 мая 2019 года бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента и заместитель главы АП при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину. Он прилетел в Киев 19 мая после 5 лет жизни за границей.

В 2014 году после Революции Достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

В марте 2014 года Совет Европейского союза принял санкции против 17 человек из числа бывших чиновников приближенных к Виктору Януковичу, которые подозреваются в незаконном использовании бюджетных средств. Среди людей, попавших под санкции, был и Портнов. Позже, в 2015 году суд Люксембурга по иску Портнова отменил введенные против него санкции.

В 2015 году прокуратура открыла уголовное производство против Портнова по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Портнова обвиняли в том, что он, используя свое положение, получил должность руководителя кафедры конституционного права в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, а также завладел средствами университета.

К марту 2016 следствие не смогло установить личностей, которые завладели средствами университета, поэтому уголовное производство было закрыто.

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