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Портнов опроверг информацию об уголовном деле в отношении него в Панаме

Новости » Политика     10.02.2020 - 20:41
Портнов опроверг информацию об уголовном деле в отношении него в Панаме

В качестве подтверждения, юрист опубликовал письмо за подписью генерального секретаря Генпрокуратуры Панамы

Юрист Андрей Портнов опроверг информацию о том, что Генеральная прокуратура Панамы отказала ему в закрытии уголовного дела по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия, и заявил, что в Панаме в принципе не проводится никаких расследований в отношении него. Об этом Портнов сообщил на своем Telegram-канале, публикуя соответствующие документальные опровержения.

"Настоящим документом удостоверяется: что г-н Портнов Андрей Владимирович, паспорт №PU262444, не значится в качестве обвиняемого в уголовном деле №201900064015, расследуемым этим департаментом, за предполагаемое совершение преступлений против правосудия, фальсификации уголовно наказуемого деяния, клеветы в судебных процессах, ложных показаний и против экономической безопасности, путем распространения ложных новостей, инициированным фирмой RAMOS CHUE&ASOCIADOS, представителем Петра Алексеевича Порошенко", - цитирует генсекретаря Генеральной прокуратуры Панамы Портнов, добавляя, что в отношении него не проводится расследование по настоящему делу, поскольку на него подана жалоба.

Портнов опроверг информацию об уголовном деле в отношении него в ПанамеПортнов опроверг информацию об уголовном деле в отношении него в Панаме

Напомним, ранее в пресс-службе "Европейской солидарности" сообщили, что Генеральная прокуратура Панамы отказала Андрею Портнову в закрытии уголовного дела по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия.

Также в пресс-службе добавили, что еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Андреем Портновым дело в отношении Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления.

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