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Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела

Новости » Общество     10.02.2020 - 18:17
Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Панама продолжает расследовать уголовное дело в отношении Андрея Портнова

Генеральная прокуратура Панамы отказала юристу Андрею Портнову в закрытии уголовного дела по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия. Об этом заявил генеральный секретарь Генпрокуратуры Панамы Делия де Кастро, передает РБК-Украина.

"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - говорится в направленном в Украину документе.

В свою очередь, в пресс-службе "Европейской солидарности" отмечают, что еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Андреем Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления.

"Теперь по панамскому делу против Портнова за дачу ложных показаний под присягой против Порошенко, самого Порошенко признано потерпевшим", - отметили в пресс-службе, добавив, что по всем фактам адвокаты Петра Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь Портнова к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что тянет на уголовную ответственность

Как писало ранее РБК-Украина, по мнению Петра Прошенко, производства, открытые на него Государственным бюро расследований, в частности, за Минские соглашения, проход украинских кораблей через Керченский пролив или национализацию Приватбанка являются политическим преследование, инспирированные представителями пятой колонны, основным заказчиком которых является Российская Федерация.

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