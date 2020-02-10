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Портнов спростував інформацію про кримінальну справу щодо нього в Панамі

Новини » Політика     10.02.2020 - 20:41
Портнов спростував інформацію про кримінальну справу щодо нього в Панамі

В якості підтвердження, юрист опублікував лист за підписом генерального секретаря Генпрокуратури Панами

Юрист Андрій Портнов спростував інформацію про те, що Генеральна прокуратура Панами відмовила йому у закритті кримінальної справи за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя, і заявив, що в Панамі в принципі не проводиться ніяких розслідувань щодо нього. Про це Портнов повідомив на своєму Telegram-каналі, публікуючи відповідні документальні спростування.

"Цим документом засвідчується: що пан Портнов Андрій Володимирович, паспорт №PU262444, не значиться в якості обвинуваченого у кримінальній справі №201900064015, розслідуваним цим департаментом, за передбачуване вчинення злочинів проти правосуддя, фальсифікації кримінально діяння, наклепу в судових процесах, неправдивих свідчень і проти економічної безпеки, шляхом поширення неправдивих новин, ініційованою фірмою RAMOS CHUE&ASOCIADOS, представником пана Петра Олексійовича Порошенка", - цитує генерального секретаря Генеральної прокуратури Панами Портнов, додаючи, що стосовно нього не проводиться розслідування по данній справі, оскільки на нього подана скарга.

Портнов спростував інформацію про кримінальну справу щодо нього в ПанаміПортнов спростував інформацію про кримінальну справу щодо нього в Панамі

Нагадаємо, раніше в прес-службі "Європейської солідарності" повідомили, що Генеральна прокуратура Панами відмовила Андрію Портнову у закритті кримінальної справи за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя.

Також у прес-службі партії додали, що ще в жовтні минулого року Генпрокуратура Панами закрила ініційоване Андрієм Портновим справу проти Петра Порошенка у зв'язку з відсутністю складу злочину.

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Новини України Андрій ПортновПанамаПорошенко Петро
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