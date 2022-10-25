З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: вантаж прямує до ЄС

У вівторок, 25 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" із портів Одеси вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Усі вони прямують до країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінірфаструктури .

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 8,9 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшло 390 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Так, з Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту "Південний" - Captain J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, щоРосійська Федерація зриває зернову угоду, штучно створивши чергу зі 150 кораблів, які не можуть потрапити до українських портів і завантажитися агропродукцією.

Пізніше в МЗС заявили, що в результаті дій РФ понад 165 судів наразі застрягли в черзі біля протоки Босфор і їхня кількість щодня збільшується.

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