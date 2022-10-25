З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: вантаж прямує до ЄС

У вівторок, 25 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" із портів Одеси вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Усі вони прямують до країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінірфаструктури .

"Сьогодні, 25 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 107,2 тисячами тонн агропродукції. Судна прямують до країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Так, з Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту "Південний" - Captain J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

Фото: судна, що вийшли із портів Одеси 25 жовтня (facebook.com/MinInfra.UA)

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 8,9 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшло 390 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.