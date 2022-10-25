Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: груз направляется в ЕС
Во вторник, 25 октября, в рамках "зерновой инициативы" из портов Одессы вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Все они направляются в страны Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минирфаструктуры.
"Сегодня, 25 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 107,2 тысячами тонн агропродукции. Суда направляются в страны Европы", - говорится в сообщении.
Так, из Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта "Южный" – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.
Фото: судна, вышедшие из портов Одессы 25 октября (facebook.com/MinInfra.UA)
Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 8,9 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.
Позже в МИД заявили, что в результате действий РФ более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.
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