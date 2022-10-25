ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: груз направляется в ЕС

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 15:01
Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: груз направляется в ЕС Фото: из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 25 октября, в рамках "зерновой инициативы" из портов Одессы вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Все они направляются в страны Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минирфаструктуры.

"Сегодня, 25 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 107,2 тысячами тонн агропродукции. Суда направляются в страны Европы", - говорится в сообщении.

Так, из Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта "Южный" – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

Фото: судна, вышедшие из портов Одессы 25 октября (facebook.com/MinInfra.UA)

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 8,9 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 кораблей, которые не могут попасть в украинские порты и загрузиться агропродукцией.

Позже в МИД заявили, что в результате действий РФ более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса порт
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
"Мина упала под ноги". История бойца, выжившего после "прилета" в окоп
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мина упала под ноги". История бойца, выжившего после "прилета" в окоп