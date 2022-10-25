Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: груз направляется в ЕС

Во вторник, 25 октября, в рамках "зерновой инициативы" из портов Одессы вышли еще четыре судна с украинским продовольствием. Все они направляются в страны Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минирфаструктуры .

"Сегодня, 25 октября, в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 107,2 тысячами тонн агропродукции. Суда направляются в страны Европы", - говорится в сообщении.

Так, из Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта "Южный" – CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

Фото: судна, вышедшие из портов Одессы 25 октября (facebook.com/MinInfra.UA)

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 8,9 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.