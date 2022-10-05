З портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством

Фото: караван із українським продовольством, що вийшов у море 5 жовтня (facebook.com/MinInfra.UA)

"5 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшло 6 суден із 115,5 тисяч тонн агропродукції, яка буде направлена ​​до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Серед суден, що вийшли в море, - балкер ZHE HAI 505, який доставить 28,5 тисяч тонн пшениці до Алжиру.

Зазначається, що з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тисяч тонн української пшениці.

При цьому з моменту запуску "зернового коридору" з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн української агропродукції.