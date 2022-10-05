З портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством

З портів Одеси 5 жовтня вийшов черговий караван із шести суден з українським продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.
Фото: караван із українським продовольством, що вийшов у море 5 жовтня (facebook.com/MinInfra.UA)
"5 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшло 6 суден із 115,5 тисяч тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Серед суден, що вийшли в море, - балкер ZHE HAI 505, який доставить 28,5 тисяч тонн пшениці до Алжиру.
Зазначається, що з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тисяч тонн української пшениці.
При цьому з моменту запуску "зернового коридору" з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн української агропродукції.
Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що не може передбачити, чи буде продовжено укладену за посередництва ООН і Туреччини угоду щодо експорту зерна через Чорне море.
Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.
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