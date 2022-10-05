Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием

Из портов Одессы 5 октября вышел очередной караван из шести судов с украинским продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

Фото: караван с украинским продовольствием, вышедший в море 5 октября (facebook.com/MinInfra.UA)

"5 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышло 6 судов из 115,5 тысяч тонн агропродукции, которая будет направлена ​​в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Среди вышедших в море суден, - балкер ZHE HAI 505, который доставит 28,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир.

Отмечается, что с начала октября в Алжир отправлено 59 тысяч тонн украинской пшеницы.

При этом с момента запуска "зернового коридора" из украинских портов вышло 274 судна с 6,2 млн тонн украинской агропродукции.