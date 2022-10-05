Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием
Из портов Одессы 5 октября вышел очередной караван из шести судов с украинским продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.
Фото: караван с украинским продовольствием, вышедший в море 5 октября (facebook.com/MinInfra.UA)
"5 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышло 6 судов из 115,5 тысяч тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.
Среди вышедших в море суден, - балкер ZHE HAI 505, который доставит 28,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир.
Отмечается, что с начала октября в Алжир отправлено 59 тысяч тонн украинской пшеницы.
При этом с момента запуска "зернового коридора" из украинских портов вышло 274 судна с 6,2 млн тонн украинской агропродукции.
Напомним, ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что не может предсказать, будет ли продлена заключенная при посредничестве ООН и Турции сделка по экспорту зерна через Черное море.
Как известно, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.
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