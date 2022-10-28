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З портів Одеси вийшли ще шість суден із продовольством: куди прямують

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Одеса, П'ятниця 28 жовтня 2022 16:46
З портів Одеси вийшли ще шість суден із продовольством: куди прямують Фото: з портів Одеси вийшли ще шість суден із продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 28 жовтня, в рамках "зернової угоди" з портів Одеси вийшов караван із шести суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

"6 суден із 180 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з порту вийшов балкер LINA з 25 тисячами тонн кукурудзи для Єгипту.

У відомстві розповіли, що з моменту виходу першого судна з України було експортовано 9,1 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).

При цьому в Організації об'єднаних націй "щодо оптимістично" оцінюють ймовірність продовження "зернової угоди".

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