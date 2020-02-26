"Портинвест" подозревают в причинении убытков государству на морских линиях

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открывает уголовное производство по поводу обстоятельств получения скидок на портовые сборы судами Fayette Line Services, агентом которой является ООО "Портинвест Лоджистик", по ст. 364 УК Украины на основании решения Высшего антикоррупционного суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный адвокат Маси Найем, передает "Цензор".

Напомним, по информации Найема, ранее проверку контроля и надзора за работой морской линии Fayette Line Services инициировало Министерство инфраструктуры Украины.

Адвокат подозревает "Портинвест Лоджистик" в регистрации фиктивных линий, созданных для получения скидок при уплате портовых сборов. Несмотря на это, госорганы не так давно продлили разрешение на работу этой линии до августа 2020 года.

В свою очередь, "Украинские новости" сообщали, что порты предоставляют 20% скидку при оплате портового сбора линейным судам, которые осуществляют регулярные рейсы.

"Это имеет смысл, поскольку морские линии привлекают клиентов и обеспечивают постоянный грузопоток. А вот предоставлять такую скидку нелинейным перевозчикам – убыточно как для самого порта, для и для государства", - пишет издание.

В ответ на запрос Маси Найема в Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили, что осуществляют контроль и надзор за соблюдением операторами линейных перевозок соответствующей инструкции. Однако юрист в этом сомневается, поскольку простая проверка движения судов Fayette Line Services через онлайн-системы показывает их существенное отклонение от заявленных маршрутов.

Исполнительный директор "Ассоциации морских агентств Украины" Ксения Пидручная отмечает, что признаками фиктивности линий могут служить перевозимые "Портинвестом" грузы: уголь, руда и кукуруза, которые обычно возят трамповыми, а не линейными судами.

Как отмечает "Цензор", от предоставленной скидки "Портинвесту" государство ежегодно теряет минимум $40 млн в год. А регистрировать фиктивные линии позволяет несовершенное законодательство Украины. Игроки рынка утверждают, что инструкция фактически прописана под конкретного перевозчика - "Портинвест Лоджистик".

Как ранее писало РБК-Украина, 19 февраля Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины проводит обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях.