"Портінвест" підозрюють у заподіянні збитків державі на морських лініях

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкриває кримінальне провадження щодо обставин отримання знижок на портові збори судами Fayette Line Services, агентом якої є ТОВ "Портінвест Лоджистік", за ст. 364 КК України на підставі рішення Вищої антикорупційного суду. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відомий адвокат Масі Найєм, передає "Цензор".

Нагадаємо, за інформацією Найєма, раніше перевірку контролю та нагляду за роботою морської лінії Fayette Line Services ініціювало Міністерство інфраструктури України.

Адвокат підозрює "Портінвест Лоджистік" у реєстрації фіктивних ліній, створених для отримання знижок при сплаті портових зборів. Попри це, держоргани не так давно продовжили дозвіл на роботу цієї лінії до серпня 2020 року.

У свою чергу, "Українські новини" повідомляли, що порти надають 20% знижку при оплаті портового збору лінійним судам, які здійснюють регулярні рейси.

"Це має сенс, оскільки морські лінії залучають клієнтів і забезпечують постійний вантажопотік. А от надавати таку знижку нелінійним перевізникам – збитково як для самого порту, і для держави", - пише видання.

У відповідь на запит Масі Найєма в Адміністрації морських портів України (АМПУ) заявили, що здійснюють контроль і нагляд за дотриманням операторами лінійних перевезень відповідної інструкції. Однак юрист в цьому сумнівається, оскільки проста перевірка руху суден Fayette Line Services через онлайн-системи показує їх суттєве відхилення від заявлених маршрутів.

Виконавчий директор "Асоціації морських агентств України" Ксенія Підручна зазначає, що ознаками фіктивності ліній можуть служити вантажі, які перевозять "Портінвест": вугілля, руда і кукурудза, які зазвичай возять трамповими, а не лінійними суднами.

Як зазначає "Цензор", від наданої знижки "Портінвесту" держава щороку втрачає щонайменше $40 млн на рік. А реєструвати фіктивні лінії дозволяє недосконале законодавство України. Гравці ринку стверджують, що інструкція фактично прописана під конкретного перевізника - "Портінвест Лоджистік".

Як раніше писало РБК-Украина, 19 лютого Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України проводить обшуки в приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах.