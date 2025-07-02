Порти Одеси та Чорноморська поскаржились в уряд на тарифну дискримінацію УЗ

Як зазначено у листі, після змін до плану формування поїздів та скорочення тарифних відстаней з 5 квітня 2025 року для маршрутів на порт "Південний", вартість перевезень до портів "Одеса" і "Чорноморськ" зросла на 2-2,6 доларів за тонну, а після ймовірної індексації тарифів може сягнути й 4 долара за тонну.

"Це створює штучно нерівні конкурентні умови для ведення експортно-імпортної діяльності в морських портах "Чорноморськ" та "Одеса", що робить їх неконкурентними у порівнянні з портом "Південний", - підкреслили оператори.

У листі акцентується, що всі три порти - "Південний", Одеса та Чорноморськ - розташовані поруч. Але "Укрзалізниця" свідомо складає довші маршрути до Одеси і Чорноморська, і в такий спосіб штучно здорожує логістику.

"Експортери вже повідомляють, що планують мінімізувати співпрацю з цими портами у сезоні 2025/26. Ми вважаємо, що встановлення нерівних умов з боку "Укрзалізниці" має ознаки зловживання монопольним становищем, обмежує конкуренцію і суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури", - наголосили учасники ринку.

Вони закликали міністра Кулебу та керівництво "Укрзалізниці" переглянути тарифну політику і вирівняти умови для портів, за аналогією зі світовою практикою. Як приклад вони навели США - там тарифи на залізничне перевезення до тихоокеанських портів уніфіковані, попри різницю в маршрутах у сотні кілометрів.