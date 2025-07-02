Порты Одессы и Черноморска пожаловались в правительство на тарифную дискриминацию УЗ

Как указано в письме, после изменений в план формирования поездов и сокращения тарифных расстояний с 5 апреля 2025 года для маршрутов на порт "Южный", стоимость перевозок в порты "Одесса" и "Черноморск" выросла на 2-2,6 долларов за тонну, а после вероятной индексации тарифов может достичь и 4 доллара за тонну.

"Это создает искусственно неравные конкурентные условия для ведения экспортно-импортной деятельности в морских портах "Черноморск" и "Одесса", что делает их неконкурентными по сравнению с портом "Южный", - подчеркнули операторы.

В письме акцентируется, что все три порта - "Южный", Одесса и Черноморск - расположены рядом. Но "Укрзализныця" сознательно составляет более длинные маршруты в Одессу и Черноморск, и таким образом искусственно удорожает логистику.

"Экспортеры уже сообщают, что планируют минимизировать сотрудничество с этими портами в сезоне 2025/26. Мы считаем, что установление неравных условий со стороны "Укрзалізниці" имеет признаки злоупотребления монопольным положением, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам равного доступа к инфраструктуре", - подчеркнули участники рынка.

Они призвали министра Кулебу и руководство "Укрзализныци" пересмотреть тарифную политику и выровнять условия для портов, по аналогии с мировой практикой. В качестве примера они привели США - там тарифы на железнодорожные перевозки в тихоокеанские порты унифицированы, несмотря на разницу в маршрутах в сотни километров.