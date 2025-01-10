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На порталі "Дія" відновили можливість відкрити ФОП

П'ятниця 10 січня 2025 18:09
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На порталі "Дія" відновили можливість відкрити ФОП Ілюстративне фото: українці знову можуть відкрити ФОП через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українці знову можуть відкрити ФОП за допомогою порталу "Дія". Дію послуги відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" в Telegram.

"Підприємці відкривайте бізнес у кілька кліків - послуга з автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" знову доступна", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в "Дії", для того, щоб відкрити ФОП, необхідно:

  • увійти на порталі "Дія";
  • обрати "Створення бізнесу", "Автоматична реєстрація ФОП", "Подати заяву";
  • заповнити онлайн-форму і завірити її електронним підписом;
  • заяву направляють до Єдиного державного реєстру;
  • перевірте статус у розділі "Послуги", "Замовлені послуги".

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, у грудні стало відомо про масштабну кібератаку на державні реєстри.

Унаслідок цього частина послуг на порталі "Дія" були недоступні. Це, зокрема, стосувалося сервісів, пов'язаних із ФОП.

Детально про одну з наймасштабніших кібератак - у матеріалі РБК-Україна.

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