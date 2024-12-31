На порталі "Дія" з'явилась можливість анулювати бронювання: інструкція

На порталі "Дія" запустили можливість анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Послугою можуть скористатись як керівники, так й уповноважені особи компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

Для того, щоб анулювати бронювання: авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи

виберіть послугу Анулювання бронювання працівників;

подайте заяву з даними про працівників на розбронювання

перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом

очікуйте результат протягом доби - на електронній пошті та в особистому кабінеті. Зазначається, що податись на анулювання можна лише раз у місяць. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності - бронювання анулюється автоматично. Додаткові послуги у "Дії" Портал й застосунок "Дія" постійно оновлюється та розширює список наявних послуг: на порталі можна скасувати статус ВПО або ж отримати статус безробітного, подавши відповідну заяву;

у застосунку - придбати транспортний засіб;