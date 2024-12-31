На портале "Дія" появилась возможность аннулировать бронирование: инструкция
Иллюстративное фото: на портале "Дія" появилась возможность аннулировать бронирование (diia.gov.ua)
На портале "Дія" запустили возможность аннулирования бронирования для военнообязанных работников. Услугой могут воспользоваться как руководители, так и уполномоченные лица компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Для того, чтобы аннулировать бронирование:
- авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица
- выберите услугу Аннулирование бронирования работников;
- подайте заявление с данными о работниках на разбронирование
- проверьте заявление и подпишите его электронной подписью
- ожидайте результат в течение суток - на электронной почте и в личном кабинете.
Отмечается, что податься на аннулирование можно только раз в месяц. В то же время если компания теряет статус критичности - бронирование аннулируется автоматически.
Дополнительные услуги в "Дія"
Портал и приложение "Дія" постоянно обновляется и расширяет список имеющихся услуг:
- на портале можно отменить статус ВПЛ или же получить статус безработного, подав соответствующее заявление;
- в приложении - приобрести транспортное средство;
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