На порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги

На порталі "Дія" стали доступно п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками", - пише пресслужба.

На порталі "Дія" додали нові послуги щодо усиновлення, які прискорять цей процес:

Усиновлення: продовження кандидатства . Послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. Вона дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі;

Послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. Вона дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі; Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга корисна для тих, хто хоче взяти дитину в сім'ю, або ж людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. В такому випадку дитина зберігає статус сироти, а батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім;

Послуга корисна для тих, хто хоче взяти дитину в сім'ю, або ж людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. В такому випадку дитина зберігає статус сироти, а батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім; Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послуга корисна для тих, хто укладає шлюб з партнером й вже має статус усиновлювача.

Послуга корисна для тих, хто укладає шлюб з партнером й вже має статус усиновлювача. Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною зберігається статус сироти, а опік стає офіційним представником дитини до її повноліття.

Послуга актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною зберігається статус сироти, а опік стає офіційним представником дитини до її повноліття. Усиновлення: зняття з обліку. Послуга корисна для українців зі статусом кандидата в усиновлювачі, які не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.

Як скористатися однією з послуг: