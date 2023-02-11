На порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги

"Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками", - пише пресслужба.
На порталі "Дія" додали нові послуги щодо усиновлення, які прискорять цей процес:
Усиновлення: продовження кандидатства. Послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. Вона дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі;
Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга корисна для тих, хто хоче взяти дитину в сім'ю, або ж людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. В такому випадку дитина зберігає статус сироти, а батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім;
Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послуга корисна для тих, хто укладає шлюб з партнером й вже має статус усиновлювача.
Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною зберігається статус сироти, а опік стає офіційним представником дитини до її повноліття.
Усиновлення: зняття з обліку. Послуга корисна для українців зі статусом кандидата в усиновлювачі, які не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.
Як скористатися однією з послуг:
необхідно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису;
обрати необхідну послугу;
заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити;
дочекатись отримання даних з реєстру;
підвантажити потрібні документи;
підписати заяву е-підписом й очікувати на її опрацювання.