На портале "Дія" упростили процесс усыновления ребенка, добавили новые услуги

На портале "Дія" стали доступны пять новых услуг, которые упрощают и ускоряют процесс усыновления ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Раньше потенциальные родители должны месяцами собирать необходимые документы и справки по разным инстанциям, стоять в очередях, обращаться в службу по делам детей и заполнять заявления вручную. А сам процесс усыновления или установления опеки мог длиться годами", - пишет пресс-служба.

На портале "Дія" добавили новые услуги по усыновлению, которые ускорят этот процесс:

Усыновление: продолжение кандидатства . Услуга доступна для украинцев, которые имеют статус кандидата в усыновители. Она позволяет продлить статус кандидата в усыновители;

. Услуга доступна для украинцев, которые имеют статус кандидата в усыновители. Она позволяет продлить статус кандидата в усыновители; Приемные родители, родители-воспитатели : регистрация кандидатом . Услуга полезна для тех, кто хочет взять ребенка в семью, или же людей, желающих создать детский дом семейного типа. В таком случае ребенок сохраняет статус сироты, а родители получают поддержку от государства для ухода за несовершеннолетним;

: . Услуга полезна для тех, кто хочет взять ребенка в семью, или же людей, желающих создать детский дом семейного типа. В таком случае ребенок сохраняет статус сироты, а родители получают поддержку от государства для ухода за несовершеннолетним; Стать вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей. Услуга полезна для тех, кто заключает брак с партнером и уже имеет статус усыновителя.

Услуга полезна для тех, кто заключает брак с партнером и уже имеет статус усыновителя. Опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом . Услуга актуальна для родственников осиротевших детей, которые хотят стать их законными опекунами или попечителями. За ребенком сохраняется статус сироты, а опекун становится официальным представителем ребенка до его совершеннолетия.

. Услуга актуальна для родственников осиротевших детей, которые хотят стать их законными опекунами или попечителями. За ребенком сохраняется статус сироты, а опекун становится официальным представителем ребенка до его совершеннолетия. Усыновление: снятие с учета. Услуга полезна для украинцев со статусом кандидата в усыновители, которые не стали родителями и решили не брать на воспитание осиротевшего ребенка.

Как воспользоваться одной из услуг: