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На портале "Дия" появится регистрация призывников, военнообязанных и резервистов

Автор: Сергей Новиков

На портале государственных электронных услуг "Дия" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов. И вместо бумажного документа они смогут получить Military ID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран, на портале "Дия" будет отображаться информация из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Реализация проекта Электронного центра комплектования и социальной поддержки (Э-ТЦК) в "Дие" запланирована в течение 2022-2023 годов.

"Уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - добавил Таран.

Ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении в реестр - номер аккаунта в нем и т. д.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дия" будут доступны новые документы, РБК-Украина расписало, какие и когда именно.

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Министерство обороны УкраиныДия