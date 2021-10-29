На порталі "Дія" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

На порталі державних електронних послуг "Дія" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони .

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, на порталі "Дія" буде відображатися інформація з Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Реалізація проекту Електронного центру комплектування та соціальної підтримки (Е-ТЦК) в "Дії" запланована протягом 2022-2023 років.

"Вже закладені принципи цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і в системі ведення військового обліку в державі. Це дозволить в короткостроковій перспективі замість паперового документа мати Military ID-номер. Він буде формуватися при внесенні даних людини до реєстру - буде генеруватися унікальний запис, який ніколи не буде повторюватися у іншої особи", - додав Таран.

Очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання або побачити інформацію про включення до реєстру - номер аккаунта в ньому і т. д.