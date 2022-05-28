На портале "Дія" появилась новая услуга, которая заменит 374 вида документов

Как отметили в пресс-службе, подать єДекларацію в Діїможно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. И сразу можно начать работать.

"Теперь не нужно собирать кучи бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы - оформление єДекларації в Дії займет не более 3 минут и полностью бесплатно", - говорится в сообщении.

Например, чтобы открыть аптеку, теперь не нужно ходить десятками кабинетов, получать заключение и регистрировать противопожарную декларацию, ждать 10 дней лицензию на право розничной торговли лекарственными средствами - достаточно просто подать єДеклараціїю в Дії.

Подать єДекларацію могут:

предприниматели, у которых закончился срок действия разрешительных документов до начала военного положения,

предприниматели, планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия,

предприниматели, которые в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой нужна лицензия.

Проверить, можно ли работать по єДекларації, можно по ссылке.

Как подать єДекларацію в Дії:

авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи,

заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен,

подпишите сформированную декларацию электронной подписью.

Чтобы воспользоваться услугой, переходите по ссылке.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Минэкономики и Офисом эффективного регулирования BRDO.