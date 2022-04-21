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Как получить статус переселенца в приложении "Дія": инструкция

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 16:25
Как получить статус переселенца в приложении "Дія": инструкция Фото: статус переселенца можно получить в приложении "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В приложении "Дія" появилась возможность подать заявку на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). После этого можно будет получить финансовую помощь 2000-3000 гривен на карточку єПідтримка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как получить услугу для ВПЛ в приложении Дія?

  • Зайдите в Дію и нажмите Услуги - Получить статус ВПЛ.
  • Укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите Продолжить. Геолокоция нужна только один раз.
  • Если есть ребенок, можете получить статус переселенца и для него - свидетельство о рождении подтянется в Дію или же вы можете добавить его вручную. Если же детей у вас нет, нажмите Зарегистрироваться без детей.
  • Выберите карту єПідтримка.
  • Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Напомним, в соответствии с решением правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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