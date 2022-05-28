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На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка замінить 374 види документів

Фото: "Дія" почала надавати послугу єДекларація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На порталі "Дія" підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Як зазначили в прес-службі, подати єДекларацію в Дії можна за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновником. І одразу можна почати працювати.

"Тепер не потрібно збирати купи паперових документів та йти до органів влади, щоб отримати дозвільні документи - оформлення єДекларації в Дії забере не більше як 3 хвилини та повністю безкоштовне", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, щоб відкрити аптеку, тепер не потрібно ходити десятками кабінетів, отримувати висновок та реєструвати протипожежну декларацію, чекати 10 днів ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами - достатньо просто подати єДекларацію в Дії.

Подати єДекларацію можуть:

  • підприємці, у яких закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану,
  • підприємці, що планують вести діяльність, для якої необхідна ліцензія,
  • підприємці, що в умовах війни змінили вид діяльності й починають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

Перевірити, чи можна працювати за єДекларацією, можна за цим посиланням.

Як подати єДекларацію в Дії:

  • авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису,
  • заповніть онлайн-форму, вкажіть, де плануєте працювати, і виберіть дозвільний документ, який вам потрібен,
  • підпишіть сформовану декларацію електронним підписом.

Щоб скористатися послугою, переходьте за посиланням.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO.

Нагадаємо, у застусунку "Дія" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Після цього можна буде отримати фінансову допомогу 2000-3000 гривень на картку єПідтримка.

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Дія