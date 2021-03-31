Портал сообщений о коррупции: Раде рекомендуют принять закон с предложениями Зеленского

Глава государства выразил к закону ряд замечаний:

законопроект не определяет цель обработки данных об обличителях, не урегулирован вопрос объема данных, которые будут вноситься в базу обличителей, порядок защиты таких данных, основания и круг лиц, которые будут иметь доступ к ним, а также ответственность за их незаконное использование;

проект оперирует оценочными понятиями, которые не способствуют защите обличителей, например, "точно известные факты";

противоречит Уголовному процессуальному кодексу в части выплаты вознаграждения обличителям.

В доработанном варианте закона изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Конструкцию "точно известные факты" из документа убрали.

Каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления.

В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

В документе отказались от требования к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения. Из текста убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

"Комитет поддержал предлагаемые изменения и принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект с учетом предложений президента", - сказано в сообщении.