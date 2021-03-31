Портал сообщений о коррупции: Раде рекомендуют принять закон с предложениями Зеленского

Верховной раде рекомендуют принять закон о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского. Речь идет о законопроекте №3450.
Глава государства выразил к закону ряд замечаний:
В доработанном варианте закона изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Конструкцию "точно известные факты" из документа убрали.
Каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления.
В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.
В документе отказались от требования к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения. Из текста убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".
Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.
"Комитет поддержал предлагаемые изменения и принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект с учетом предложений президента", - сказано в сообщении.
Напомним, в начале марта Зеленский ветировал соответствующий законопроект.
Как писало РБК-Украина, в Украине должен появиться Единый портал сообщений о коррупции. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3450 во втором чтении в начале февраля.
Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.