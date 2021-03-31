Портал повідомлень про корупцію: Раді рекомендують схвалити закон з пропозиціями Зеленського

Глава держави висловив до закону ряд зауважень:

законопроект не визначає мету та цілі обробки даних про викривачів, не врегульовано питання обсягу даних, які вноситимуться до бази викривачів, порядок захисту таких даних, підстави і коло осіб, які матимуть доступ до них, а також відповідальність за їх незаконне використання;

проект оперує оціночними поняттями, які не сприяють захисту викривачів, наприклад, "достеменно відомі факти";

суперечить Кримінальному процесуальному кодексу у частині виплати винагороди викривачам.

У доопрацьованому варіанті закону змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Конструкцію "достеменно відомі факти" із документу прибрали.

Канали повідомлення про корупцію мають право створювати органи, які уповноважені складати адміністративні протоколи або розслідувати корупційні злочини.

У законі передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

У документі відмовилися від вимоги до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення. З тексту прибрали конструкцію, що викривач має повідомляти "достеменно відомі факти".

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення завданої шкоди в дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.

"Комітет підтримав пропоновані зміни і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект із врахуванням пропозицій президента", - сказано у повідомленні.