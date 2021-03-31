Портал повідомлень про корупцію: Раді рекомендують схвалити закон з пропозиціями Зеленського

Верховній раді рекомендують схвалити закон про портал повідомлень про корупцію з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Йдеться про законопроект №3450.
Глава держави висловив до закону ряд зауважень:
У доопрацьованому варіанті закону змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Конструкцію "достеменно відомі факти" із документу прибрали.
Канали повідомлення про корупцію мають право створювати органи, які уповноважені складати адміністративні протоколи або розслідувати корупційні злочини.
У законі передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.
У документі відмовилися від вимоги до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення. З тексту прибрали конструкцію, що викривач має повідомляти "достеменно відомі факти".
Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення завданої шкоди в дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.
"Комітет підтримав пропоновані зміни і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект із врахуванням пропозицій президента", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку березня Зеленський ветував відповідний законопроект.
Як писало РБК-Україна, в Україні мав з'явитися Єдиний портал повідомлень про корупцію. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3450 у другому читанні на початку лютого.
Згідно з документом, з порталом зможуть у цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах.