Портал ПФУ тимчасово не працює: коли відновлять доступ

У роботі порталу електронних послуг Пенсійного фонду України стався збій. Очікується, що доступ до сайту відновлять уже сьогодні ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ в Telegram .

Там уточнили, що докладають зусиль, щоб сервіси ПФУ стали кращими.

"Сьогодні, 10 червня 2025 року, з 18:00 до 21:00 у зв'язку з проведенням регламентних робіт веб-портал електронних послуг Фонду може бути тимчасово недоступний", - ідеться в повідомленні фонду.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що ПФУ почав фінансування пенсій за поточний місяць.

У фонді уточнювали, що на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 0,7 млрд гривень. Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 червня.

Також раніше в ПФУ назвали умову виходу на пенсію в 60 років. Це можливо, якщо людина працювала у шкідливих умовах не менше 10 років.

Для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, підприємство має видати спеціальну довідку.

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