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Портал ПФУ временно не работает: когда восстановят доступ

Вторник 10 июня 2025 19:24
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Портал ПФУ временно не работает: когда восстановят доступ Иллюстративное фото: портал ПФУ перестал работать (facebook.com/kogupfu)
Автор: Иван Носальский

В работе портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины произошел сбой. Ожидается, что доступ к сайту восстановят уже сегодня вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ в Telegram.

"Сегодня, 10 июня 2025 года, с 18:00 до 21:00 в связи с проведением регламентных работ веб-портал электронных услуг Фонда может быть временно недоступен", - сказано в сообщении фонда.

Там уточнили, что прилагают усилия, чтобы сервисы ПФУ стали лучше.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, 3 июня стало известно, что ПФУ начал финансирование пенсий за текущий месяц.

В фонде уточняли, что на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 0,7 млрд гривен. Выплата пенсий проводится с 4 по 25 июня.

Также ранее в ПФУ назвали условие выхода на пенсию в 60 лет. Это возможно, если человек работал во вредных условиях не менее 10 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, предприятие должно выдать специальную справку.

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