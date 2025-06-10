Портал ПФУ временно не работает: когда восстановят доступ

В работе портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины произошел сбой. Ожидается, что доступ к сайту восстановят уже сегодня вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ в Telegram .

Там уточнили, что прилагают усилия, чтобы сервисы ПФУ стали лучше.

"Сегодня, 10 июня 2025 года, с 18:00 до 21:00 в связи с проведением регламентных работ веб-портал электронных услуг Фонда может быть временно недоступен", - сказано в сообщении фонда.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, 3 июня стало известно, что ПФУ начал финансирование пенсий за текущий месяц.

В фонде уточняли, что на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 0,7 млрд гривен. Выплата пенсий проводится с 4 по 25 июня.

Также ранее в ПФУ назвали условие выхода на пенсию в 60 лет. Это возможно, если человек работал во вредных условиях не менее 10 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, предприятие должно выдать специальную справку.

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