Портал "Дія" приостановил регистрацию предпринимателей

Портал онлайн-услуг "Дія" временно приостановил прием заявлений на регистрацию физических-лиц предпринимателей (ФЛП). Прием заявок был приостановлен в связи с чрезмерной нагрузкой на регистратора.

Об этом говорится в Telegram-канале сервиса "Дія".

Прием должен возобновиться примерно через неделю, после доработки функционала Единого государственного реестра.

"Мы временно приостанавливаем прием заявлений по регистрации ФЛП, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать более удобным и качественным", - говорится в сообщении.

При этом поданные ранее заявления продолжат обрабатываться.

Напомним, в начале августа в Украине вступил в силу закон, который упрощает работу ФЛП; в частности, закон отменяет обязательную книгу учета доходов для предпринимателей.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе уже приостанавливали прием заявлений на регистрацию предпринимателей и юридических лиц в связи с запуском нового Единого государственного реестра.