Портал "Дія" припинив реєстрацію підприємців

Портал онлайн-послуг "Дія" тимчасово призупинив прийом заяв на реєстрацію фізичних осіб-підприємців (ФОП). Прийом заявок був припинений у зв'язку з надмірним навантаженням на реєстратора.

Про це йдеться в Telegram-каналі сервісу "Дія".

Прийом повинен відновитися приблизно через тиждень, після доопрацювання функціоналу Єдиного державного реєстру.

"Ми тимчасово припиняємо прийом заяв на реєстрацію ФОП, щоб вирішити проблему значної навантаженості на реєстраторів і вдосконалити отримання послуг, зробити зручнішим та якісним", - йдеться в повідомленні.

При цьому подані раніше заяви продовжать оброблятися.

Нагадаємо, на початку серпня в Україні набув чинності закон, який спрощує роботу ФОПів; зокрема, закон скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для підприємців.

Раніше РБК-Україна писало, що в серпні вже припиняли прийом заяв на реєстрацію підприємців і юридичних осіб у зв'язку з запуском нового Єдиного державного реєстру.