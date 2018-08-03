В портах Крыма зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей

Все суда были под флагами Российской Федерации

В портах Крыма в течение июля зафиксировано 19 грузовых судов-нарушителей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Этими судами осуществлено 58 заходов в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, которые используются для стоянки, зафиксировано 12 судов под флагами Российской Федерации и 1 – под флагом Островов Кука.

Отметим, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета Министров Украины.

Таким образом, заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму у рыбаков с украинского судна "ЯМК-0041" отобрали паспорта, их принудительно удерживают на полуострове.