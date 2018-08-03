У портах Криму зафіксовано 19 вантажних суден-порушників

Всі судна були під прапорами Російської Федерації

У портах Криму протягом липня зафіксовано 19 вантажних суден-порушників. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Загалом цими суднами здійснено 58 заходів до портів Севастополя та Керчі.

Окрім того на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 12 суден під прапорами Російської Федерації та 1 – під прапором Островів Кука.

Зазначимо, морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Таким чином, заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму у рибалок з українського судна "ЯМК-0041" відібрали паспорти, їх примусово утримують на півострові.