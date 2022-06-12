Из порта Мариуполя отправилось третье судно с краденым в Украине металлоломом, - мэрия

Российские оккупанты третий раз отправили в Россию судно с украденным украинским металлоломом. Корабль отплыл из порта оккупированного Мариуполя в воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Пока путлерюгенс машет флагами по городу, Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Такое оно, день России. День убийцы и мародера", - написал он, опубликовав видео.

По словам Андрющенко, именно сейчас оккупанты развернули российский флаг в центре Мариуполя. Таким образом, они празднуют день независимости РФ. Хотя мариупольцев на этом "празднике" нет.

"Без мариупольцев, которым этот "праздник на костях" совершенно непонятен. Все видят настоящее лицо России в Мариуполе. Разрушение. Убийство. Мародерство", - добавил советник мэра.