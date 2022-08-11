В порт "Южный" идет судно продовольственной программы ООН. Заберет зерно для Африки

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

Корабль будет направлен через порт Джибути в Эфиопию.

"Завтра ожидается прибытие в порт «Южный» судна Brave commander (флаг Либерии) под нагрузки свыше 23 тыс. тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке", - пишет Мининфраструктуры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что судно Razoni с украинским зерном, которое первым вышло из Одесского порта, уже вернулось из Ливана в Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.