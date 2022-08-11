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В порт "Южный" идет судно продовольственной программы ООН. Заберет зерно для Африки

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Четверг 11 августа 2022 18:05
В порт "Южный" идет судно продовольственной программы ООН. Заберет зерно для Африки Фото: в порт "Южный" идет судно продовольственной программы ООН (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 12 августа, в Одесский порт "Южный" зайдет судно продовольственной программы ООН. Корабль заберет зерно для Африки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

"Завтра ожидается прибытие в порт «Южный» судна Brave commander (флаг Либерии) под нагрузки свыше 23 тыс. тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке", - пишет Мининфраструктуры.

Корабль будет направлен через порт Джибути в Эфиопию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что судно Razoni с украинским зерном, которое первым вышло из Одесского порта, уже вернулось из Ливана в Турцию.

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