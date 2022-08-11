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В порт "Південний" йде судно продовольчої програми ООН. Забере зерно для Африки

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Четвер 11 серпня 2022 18:05
В порт "Південний" йде судно продовольчої програми ООН. Забере зерно для Африки Фото: в порт "Південний" йде судно продовольчої програми ООН (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 12 серпня, в одеський порт "Південний" зайде судно продовольчої програми ООН. Корабель забере зерно для Африки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

"Завтра очікується прибуття до порту «Південний» судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці", - пише Мінінфраструктури.

Корабель буде направлений через порт Джибуті до Ефіопії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що судно Razoni з українським зерном, яке першим вийшло з Одеського порту, вже повернулося з Лівану до Туреччини.

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