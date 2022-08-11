В порт "Південний" йде судно продовольчої програми ООН. Забере зерно для Африки

Завтра, 12 серпня, в одеський порт "Південний" зайде судно продовольчої програми ООН. Корабель забере зерно для Африки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Корабель буде направлений через порт Джибуті до Ефіопії.

"Завтра очікується прибуття до порту «Південний» судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці", - пише Мінінфраструктури.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що судно Razoni з українським зерном, яке першим вийшло з Одеського порту, вже повернулося з Лівану до Туреччини.

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