Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок из России

Крупнейший порт в Европе и один из крупнейших по грузообороту порт в мире - порт Роттердама - заявил, что контейнерные перевозки из России и в нее прекратились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу порта Роттердама .

"Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные "узкие места" в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе порта заявили, что в преддверии санкций на уголь и нефть в последние месяцы импортировалось меньше российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все больше импортируют из других стран.